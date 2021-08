In una delle spiagge libere sarà installato un defibrillatore

Un presidio di sicurezza in una delle spiagge libere. Il prossimo 3 agosto, alle ore 11, nella spiaggia libera numero 2 (Vulcano), verrà posizionato un defibrillatore grazie alla donazione di Salvo Galletta presidente del Circolo Ricreativo Vivere Insieme. La scelta di metterlo a disposizione in uno dei luoghi maggiormente frequentati dell'estate è utile anche per sensibilizzare i cittadini e soprattutto i più giovani all'importanza del primosSoccorso e utilizzo del defibrillatore anche in spiaggia, dove è frequente avvertire dei malori.

Sarà anche l'occasione per vedere all'opera i cani addestrati dell'associazione Acs, presieduta da Alessandro Montes, con il suo inseparabile amico a quattro zampe "Otto", che simulerà un salvataggio in mare con utilizzo del defibrillatore. Per l'occasione saranno presenti il sindaco Salvo Pogliese, l'assessore al Mare Michele Cristaldi, Rosario Alì amministratore delegato dell'Associazione Stella Polare che gestisce la spiaggia libera per conto del Comune, i consiglieri della IV Commissione Sanità Comune di Catania con la Presidente Sara Pettinato, Antonio Barresi padre di Raffaele che ha costituito l'Associazione Cuore di Raffaele al fine di rendere sempre vivo il ricordo del figlio, da cui hanno preso vita una serie di progetti per la formazione degli studenti al primo soccorso ed utilizzo del defibrillatore, oltre che donazione degli stessi strumenti salvavita e ovviamente il benefattore Salvo Galletta.

Una iniziativa meritoria come ve ne sono state altre città. Purtroppo però la cronaca ha raccontato dei furti dei defibrillatori, come accaduto di recente in piazza Europa con lo strumento donato da Sidra.