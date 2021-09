Discariche di rifiuti, Selvaggia Lucarelli: "La Sicilia ha bisogno di aiuto"

Una foto che, nei giorni scorsi, ha fatto il giro dei social è arrivata anche a Selvaggia Lucarelli che, da quando ha trascorso le sue vacanze estive in Sicilia, ha preso a cuore alcune delle problematiche dell'isola. E non sono poche. Come la questione relativa ai rifiuti che da alcune settimane affligge Catania. Nella foto postata dall'influencer e giornalista sul suo profilo Instagram, è immortalata la situazione in via Luigi Negrelli. Una valanga di rifiuti che continua a crescere. Nel post scrive: "Catania. Perché i turisti se ne vanno, ma i problemi restano. La Sicilia ha bisogno d’aiuto, ed è urgente". Una situazione di emergenza che, nonostante le tante segnalazioni di catanesi costretti a vivere in mezzo a cumuli di spazzatura in varie zone di Catania, non ha trovato anche una soluzione.