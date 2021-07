Etna in attività: ancora emissione di cenere dal cratere di nord est

Nuova fase eruttiva sull'Etna con l'emissione di cenere dal cratere di Nord-Est. La nube vulcanica, secondo stime dell'Ingv di Catania, ha raggiunto alle 23 di ieri sera, un'altezza di circa 6.000 metri sul livello del mare e, in base al modello previsionale, si disperde verso nord. L'andamento temporale dell'ampiezza media del tremore vulcanico non mostra variazioni significative e i valori si mantengono bassi. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico e' al momento stazionario ed è ubicato in corrispondenza dei crateri Bocca Nuova e Voragine a circa 2.900 m sul livello del mare.