Festival di Geopolitica a Catania, parteciperà in streaming anche Bill Clinton

Giovedì 7 ottobre alle ore 10,30 nella sala giunta di palazzo degli elefanti il sindaco Salvo Pogliese e il presidente dell’associazione Diplomatici Claudio Corbino, presenteranno la V edizione del Festival di Geopolitica "Mare Liberum", che si svolgerà a Catania i prossimi 8 e 9 ottobre, nel salone Bellini di palazzo degli elefanti, nel rettorato dell’Università di Catania e nella sede dell'Associazione Diplomatici.

Un evento che sarà seguito in streaming da studenti tutte le parti del mondo e che stanno attualmente seguendo i corsi di Associazione Diplomatici per CWMUN Emirates e New York. La grande novità della quinta edizione di Mare Liberum, anche quest'anno con ospiti di rilievo internazionale, riguarda la presenza di una “guest star” d’onore: Bill Clinton, il 42° Presidente degli Stati Uniti d'America che interverrà in diretta streaming, venerdì 8 ottobre alle 17, durante il panel “USA e UE, la partnership necessaria per il nuovo ordine internazionale” che si svolgerà proprio a palazzo degli elefanti.

In programma, oltre ad appuntamenti di rilevantissima caratura per i temi trattati e i relatori partecipanti, anche un evento speciale con il cantautore Francesco De Gregori che venerdì 8 ottobre, alle ore 20, si esibirà per Mare Liberum al Teatro Massimo Bellini di Catania, per un concerto riservato agli ospiti del Festival.