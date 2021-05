“Ogni giorno è una grande vincita”, Il grande concorso cancella e vinci organizzato dal Centesimo

L’insegna di supermercati il Centesimo, presente in tutta la Sicilia, organizza il concorso a premi dedicato a tutti i suoi clienti: “Ogni giorno è una grande vincita”. Il concorso darà ai clienti la possibilità di vincere numerosi premi semplicemente facendo la consueta spesa al supermercato: ogni 25,00 euro di spesa con Spicciolo d’Oro, si riceverà una cartolina in omaggio per vincere premi immediati in buoni acquisto fino a 20,00 euro. Oltre ai buoni acquisto, ci sarà la possibilità di partecipare all’estrazione finale per vincere un robot aspirapolvere Samsung e buoni spesa del valore di mille euro. Il concorso, organizzato in partnership con numerosi sponsor, darà anche la possibilità di ottenere facilmente ancora più cartoline: con l’acquisto di prodotti selezionati infatti, ogni cliente riceverà altre cartoline per vincere i buoni acquisto. Inoltre, i buoni acquisto si potranno redimere con i prodotti sponsor segnalati all’interno di ogni punto vendita e sullo speciale volantino dedicato al concorso. «Abbiamo organizzato il concorso a premi “Ogni giorno è una grande vincita” per creare un legame ancora più forte con i nostri affezionati clienti- dichiara Marco Romano, Direttore commerciale di CDS- Grazie alle partnership create con i migliori brand, abbiamo creato moltissime opportunità per far vincere tanti prodotti normalmente acquistati nella spesa di ogni giorno. Queste partnership testimoniano l’incessante ricerca della nostra insegna di proporre a ogni cliente sempre la massima qualità ma soprattutto il gran risparmio che da sempre caratterizza la proposta del Centesimo e vuole essere la dimostrazione della nostra costante attenzione nei confronti delle esigenze di spesa dei clienti. Ringraziamo tutti gli sponsor che ci hanno supportato nella realizzazione del concorso e speriamo che questa iniziativa venga accolta con grande entusiasmo, lo stesso che ci ha spinto a organizzarla» conclude Marco Romano. Il concorso “Ogni giorno è una grande vincita” è valido dall’undici maggio all’otto giugno 2021, le cartoline cancella e vinci si otterranno con un minimo di 25,00 euro di spesa con la card Spicciolo d’Oro e con l’acquisto di numerosi altri prodotti sponsor. È possibile consultare il regolamento completo sul sito ufficiale dell’insegna: www.ilcentesimo.it Per conoscere tutti i dettagli sui premi in palio, su come ottenere più cartoline e su come scambiare i buoni vinti, basta seguire i profili social ufficiali Facebook e Instagram e leggere di più sul sito.