Museo del Cinema, la visita di Antonio Monda

Oggi il Museo del Cinema, alle Ciminiere, ha avuto un visitatore d’eccezione: Antonio Monda, scrittore e direttore artistico della Festa del Cinema di Roma. Il noto esperto di cinema ha espresso giudizi entusiasmanti ed ha preannunciato di postare sui social le foto scattate all’interno del Museo, allo scopo di fare pubblicità a una struttura museale di straordinario interesse per ogni genere di visitatore. Nel corso della sua visita alle Ciminiere Antonio Monda ha anche visitato il Museo storico dello Sbarco in Sicilia 1943 ed ha apprezzato il nuovo plastico che ricostruisce in miniatura la Battaglia di Primosole. Il nuovo diorama è stato inaugurato ieri dal sindaco metropolitano Salvo Poglise.