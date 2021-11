Policlinico, intitolazione aula simulazione rianimazione a Cristian Ilardi

Domani, venerdì 12 novembre, alle ore 13, al primo piano dell’Edificio I del presidio “G. Rodolico” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G.Rodolico – San Marco” di Catania guidata dal direttore generale Gaetano Sirna, in via Santa Sofia 78, si terrà la cerimonia di intitolazione dell’aula di simulazione della scuola di Anestesia e Rianimazione a Cristian Ilardi, medico anestesista, deceduto nel dicembre 2020 all'età di soli 44 anni, a causa di un male incurabile. L’aula è da tempo luogo di crescita professionale per tanti studenti che quotidianamente si formano e si esercitano sulle procedure di rianimazione, grazie all'ausilio di manichini di simulazione avanzata. La sua intitolazione al professionista scomparso è stata fortemente voluta dai tanti colleghi ed amici del medico catanese, nonché dalla stessa direttrice della scuola di specializzazione in Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, Marinella Astuto. Tra i partecipanti all’evento ci saranno i colleghi del Policlinico Francesco Di Raimondo - Ordinario di Malattie del sangue, Alessandro Cappellani - Direttore Dipartimento Chirurgia Generale e Specialità medico chirurgiche, Giuseppe Milone - Responsabile Trapianti, Sebastiano Costanzo - Direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, e il Dirigente Medico del Pronto Soccorso Pediatrico del Cannizzaro di Catania, Gian Luca Trobia, e Isabella Bartoli, Responsabile della Centrale Operativa S.U.E.S. 118 Ct-Rg-Sr. A presenziare all’evento ci saranno la mamma di Cristian, sig.ra Gianna, e la moglie Luciana.