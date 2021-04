La Sicilia vince l'Oscar degli amari, premiato l'etneo Amaranca

La Sicilia vince l'Oscar degli amari: è stato assegnato ad "Amaranca" il World Liqueur Awards 2021, uno dei premi più ambiti del settore come "migliore amaro del mondo". Il liquore, prodotto sull'Etna, si è aggiudicato la Medaglia d'Oro nella prestigiosa competizione internazionale che si è svolta a Londra nei giorni scorsi.

"Siamo particolarmente felici di questo riconoscimento - spiega il fondatore Santo Romeo - per noi rappresenta non soltanto un importante traguardo, un prezioso punto di arrivo, ma soprattutto un momento di crescita e ulteriore partenza per continuare ad esportare in tutto il mondo i sapori del nostro amato vulcano". "Amaranca", l'Amaro Nobile dell'Etna, è nato nel 1998 grazie all'intuizione, al gusto e all'esperienza di Romeo, che coltivava da anni nel suo cuore il desiderio di creare il primo amaro siciliano a base di arancia selvatica amara attraverso la lavorazione del frutto, a cui aggiungere erbe officinali e radici raccolte sulle pendici del vulcano. Ad ispirarlo un suo avo, Don Totò, che nella Sicilia del dopoguerra era dedito alla coltivazione degli agrumi e all'estrazione degli oli essenziali.