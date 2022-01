Vaccini ai bambini, al Cannizzaro animazione con la "Befana"

Sarà un pomeriggio particolare quello di domani, vigilia dell’Epifania, per i bambini che effettueranno la vaccinazione anti Covid-19 nell’Ospedale Cannizzaro: il punto vaccinale, infatti, ospiterà un’attività di animazione a cura della Consulta giovanile dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Catania. Nella fascia oraria 15-18 dedicata alla vaccinazione pediatrica, una rappresentanza di giovani infermieri, operanti in varie realtà sanitarie, e di studenti in Scienze Infermieristiche proporrà momenti di intrattenimento con giochi e l’immancabile Befana.