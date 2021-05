Peso - Perchè cambia durante la giornata a come farlo correttamente

Spesso può accadere che pur seguendo una dieta varia, pur facendo regolarmente sport e pur attuando in generale uno stile di vita sano il nostro peso, se controllato alla bilancia,vari giornalmente.

Esistono diverse motivazioni per le quali, nell'arco di una stessa giornata, il peso può variare anche di mezzo chilo o di un chilo intero. E sono ragioni che non devono destare alcuna preoccupazione.

Stitichezza - Se si soffre di intestino pigro, anche se stai seguendo alla lettera una dieta si può arrivare a pesare anche fino a 2 kg in più. Per essere nuovamente regolare dal punto di vista intestinale bisogna mangiare molte fibre, frutta e verdura, legumi 3 volte alla settimana preferendo cereali integrali, bere 1,5 litri di acqua al giorno e mantenersi attivo con lo sport.

Mestruazioni - Durante il ciclo il corpo mantiene molti più liquidi. Quindi nei giorni precedenti e successivi è normale vi sia una oscillazione di peso anche senza alcun cambio di alimentazione. Tutto tornerà normale non appena il ciclo sarà finito: si potrà dire addio al gonfiore addominale ed alla ritenzione idrica.

Poco sonno - Chi dorme poco ingrassa. Chi va a letto tardi riduce la presenza nell'organismo della leptina, l'ormone che stimola il senso di sazietà. Come se non bastasse chi dorme poco tende a mangiare di più per gratificazione piuttosto che per fame.

Sport - Dopo una attività sportiva intensa ci può essere un ristagno di liquidi che influenza il peso di una persona in negativo. Per questo motivo prima di pesarsi bisogna attendere due giorni in modo da reintegrare i nutrienti necessari per i muscoli.

Stress - Stress ed ansia incidono sulla fame perchè spingono a consumare di più e preferire cibi meno sani ma più gratificanti.

Come pesarsi nel modo giusto

- utilizzare sempre la stessa bilancia ed effettuare più di una misurazione per valutarne l'attendibilità

- la bilancia deve essere posizionata sul pavimento piano ed antiscivolo e senza tappeto; in questo modo non ci sarà alcuna oscillazione nel risultato

- quando ci si pesa bisogna indossare solamente la biancheria intima, bisogna essere a digiuno ed essere andati in bagno, magari per la prima volta.

- meglio pesarsi sempre allo stesso giorno ed alla stessa ora proprio per evitare le oscillazioni di peso dovute alle situazioni di cui sopra; l'ideale sembra essere il mattino appena alzati perchè il peso corporeo non ha subito nessuna delle oscillazioni che avvengono nel corso della giornata