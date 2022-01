Bevi troppo latte vaccino? I possibili effetti collaterali

Uno studio mette in dubbio gli effetti benefici del latte sull'organismo, perlomeno nel momento in cui il latte vaccino si consuma in grandi quantità.

Una soluzione alternativa sarebbe quella di consumare latte bio o le diverse bevande vegetali che ci sono attualmente in commercio.

Latte vaccino - Possibili effetti collaterali

1 - Acne: la sua formazione è dovuta all'influenza che ha il latte (scremato o magro) su alcuni ormoni (insulina e fattore di crescita dell'insulina)

2 - Rosacea: uno studio ha rilevato che i latticini possono scatenare la rosacea

3 - Il 5% dei bambini è allergico al latte e si manifesta con eczemi, coliche, stipsi, diarrea, anafilassi, difficoltà respiratorie e feci con sangue

4 - Il latte vaccino contiene maggiormente lattosio rispetto al latte di altri animali e per questo motivo può originare diverse intolleranze.

5 - Una stima è arrivata a rilevare che circa il 65-70% della popolazione ha una qualche forma di intolleranza al lattosio

6 - Si crede da sempre che bere latte comporti apporto di calcio al corpo in modo sempre ottimale ma nella realtà, per esempio, assumere più di 3 bicchieri di latte al giorno nelle donne può aumentare il rischio di fratture ossee

7 - L'aumento del rischio di fratture ossee sembra sia dovuto alla presenza di uno zucchero chiamato D-Galattosio

8 - Un altro studio ha inoltre confermato che negli anziani la presenza di fratture ossee può aumentare con il consumo generico di latticini