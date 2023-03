Sindrome del cuore infranto - Cos'è e come individuarla

Quando parliamo di 'cardiomiopatia Takotsubo' ci riferiamo ad una patologia cardiaca che si manifesta in modo poco distinguibile da un classico infarto ma con la differenza che le coronarie non sono ostruite.

Viene conosciuta anche come 'cardiomiopatia da stress' o 'sindrome del cuore infranto'. Le persone colpite da questo disturbo molto spesso hanno subito stress emotivi molto forti come un lutto, un furto, un incidente o una cattiva notizia.

A giocare un ruolo fondamentale nella formazione di questo disturbo è la presenza di una spiccata sensibilità a sostanze come l'adrenalina o le catecolamine.

Gli studi effettuati hanno evidenziato che le donne hanno un rischio nove volte superiore agli uomini di avere questo disturbo per questioni ormonali. Ed è stata riscontrata una maggiore predisposizione nei soggetti che sono già in curi per altri problemi di natura psicologica come sindromi ansiose o depressive.

E come se non bastasse si è scoperto che questa eccessiva scarica di 'adrenalina' che porta al disturbo può derivare anche da un impatto emotivo positivo, ma sempre molto forte.

In questi casi viene chiamata 'Happy Heart Syndrome' e si individuano episodi come le nozze di un figlio, la nascita di un nipote, un compleanno importante o addirittura anche la vittoria della squadra del cuore.