Il calendario del benessere femminile mese per mese

Molto spesso capita che i buoni propositi per il nuovo anno vadano presto 'a farsi benedire' soprattutto per quanto riguarda la salute ed il benessere. Secondo una indagine promossa dall'Osservatorio Onda però la salute è l'obiettivo del 69% delle donne e sotto questo punto di vista vorrebbero fare di più per incrementarla.

Per questo motivo Alessandra Bitelli, Woman Empowering Coach di Intimina, marchio per la salute del benessere femminile, ha stilato un 'calendario della salute femminile', che deve essere sempre caratterizzato da un check-up medico seguito da una auto-ricompensa per averlo effettuato. Eccolo nel dettaglio.

Gennaio - Effettuare un controllo ginecologico (pap-test, esami sangue ed urine) e successivamente regalati tre ore di massaggio. E' il mese della giornata mondiale contro il cancro cervicale

Febbraio - Effettua una visita di controllo dal nutrizionista e regalati 3 ore di corso di padel. E' il mese della giornata contro lo spreco alimentare

Marzo - Effettua una visita di controllo dal dentista ed una pulizia dei denti e regalati un corso per imparare di più su un argomento che ti piace. E' il mese della giornata mondiale della salute orale

Aprile - Prenota un controllo dal fisioterapista e regalati 3 ore per una fuga romantica. E' il mese della giornata della salute femminile

Maggio - Effettua una visita di controllo dal medico estetico e regalati 3 ore di spettacolo al teatro o al cinema

Giugno - Effettua una visita di controllo dall'oculista e regalati tre ore di relax come meglio di aggrada

Luglio - Prenotare un controllo dal podologo e regalati tre ore di riflessologia plantare

Agosto - Effettuare un controllo dal chirurgo vascolare e regalati alcune ore di shopping approfittando degli sconti estivi

Settembre - Effettua una visita di controllo dal cardiologo e regalati 3 ore per visitare un evento che si sta svolgendo nella tua città. E' il mese della giornata mondiale per il cuore e per il benessere sessuale

Ottobre - Effettua una visita di controllo dal senologo e regalati magari 3 ore di pilates. E' il mese della giornata mondiale contro il tumore al seno e l'osteoporosi

Novembre - Effettua una visita di controllo dall'ortopedico osteopata e successivamente regalati 3 ore con un personal trainer. E' il mese della giornata mondiale contro il diabete

Dicembre - Effettua un controllo dal dermatologo e regalati magari 3 ore di SPA