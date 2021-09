Arnica - Proprietà e benefici

L'utilizzo dell'arnica è oramai un 'must' in ambito fitoterapico per le sue capacità analgesiche ed antinfiammatorie

L'arnica è una pianta (o erba medicinale) che viene oramai da anni utilizzata in ambito fitoterapico per le sue capacità analgesiche ed antinfiammatorie.

Gli studi effettuati hanno evidenziato come l'arnica è utile come rimedio antinfiammatorio ed analgesico in caso di traumi, contusioni, dolore, echimosi, dolori da influenza (articolari e muscolo-scheletrici) ed in caso di indolenzimento. Può essere somministrata senza problemi anche ai bambini

In ambito omeopatico vengono utilizzati i granuli di arnica, ma come rimedio fitoterapico può essere utilizzata sotto forma di tintura, crema, unguento, pomata e gel da applicare sulla zona che deve esssere trattata.

E' necessario che l'arnica venga utilizzata sulla cute integra senza ferite o escoriazioni. Va sempre evitato il contatto con occhi, bocca ed organi genitali.

Non deve essere invece utilizzata mai in modo orale durante i periodi di gravidanza o allattamento al seno ed in caso di ipersensibilità alla pianta.

