'Compostyle' - Ecco i nuovi oggetti biodegradabili o compostabili sul mercato

Il problema dei rifiuti è un problema che riguarda tutta l'umanità: secondo un’indagine condotta da Statista, aumenteranno del 70% entro il 2050, raggiungendo le 3,4 miliardi di tonnellate a livello globale.

Ognuno però può fare la differenza partendo dagli scarti prodotti in casa: secondo il Washington Post differenziare i rifiuti compostabili può ridurre l’immissione di materiali inquinanti per una quantità equivalente a quella prodotta da 15 milioni di veicoli circolanti su strada per ben 30 anni.

Un'altra buona soluzione può essere quella di affidarsi a materiali biodegradabili o prodotti che generano solo scarti compostabili.

Lo stanno facendo anche tante star internazionali (i cantanti Harry Styles e Drake, il campione dello sport Tom Brady che ha dato vita ad una linea di occhiali da sole biodegradabili, l'attrice Jessica Alba), che sono diventati sostenitori del trend 'Compostyle'.

Sono stati individuati 10 oggetti biodegradabili o biocompostabili che sono protagonisti di questo trend.

Intimo biodegradabile - L'edizione inglese di Fashion United ha lanciato una campagna per incoraggiare gli agricoltori a seppellire l'intimo in cotone e capire in quanto tempo si biodegrada. Più veloce sarà la sua decomposizione maggiore sarà la presenza di batteri sul terreno

Batterie di carta - A Barcellona si sta cercando di realizzare delle batterie di carta biodegradabili realizzate con carta per oggetti monouso (per esempio un test di gravidanza). In questo modo ci sarebbe una drastica riduzione degli sprechi

Pelle - Esiste già la elle di 'Be Green Tannery', innovativa e sostenibile e prodotta senza materiali pesanti. Vestiti ed accessori realizzati con questa pelle, se smaltiti in modo corretto, possono trasformarsi successivamente in ceneri che possono essere utilizzate in altri settori

Glitter commestibili - I glitter normali, rilasciati nell'ambiente, impiegano tanto tempo per biodegradarsi. L'Università di Cambridge ha messo a punto di glitter di cellulosa che può essere ricavata da materiali di scarto come bucce di banana o guscio dei chicchi di caffè. E così potranno pure essere commestibili.

Fertilizzanti dall'aldilà - Negli USA, nello specifico in Colorado, è possibile generare 'compost umano' a partire di persone che optano per questa soluzione una volta decedute. La procedura è di circa 30 giorni al termine della quale viene creato un compost destinato ad aree pubbliche (non può però essere utilizzato in agricoltura)

Inchiostri green - Studi in Svizzera stanno cercando di sostituire l'inchiostro che utilizziamo attualmente (tossico) con un prodotto ecosostenibile

Green da mattina a sera con spazzolino e cover per il telefono - Sono presenti già sul mercato prodotti come lo spazzolino in bambù (da gettare nell'umido) o le cover per il telefono compostabili

Imballaggio da mangiare - Una indagine di El Espanol ha indicato che sarà possibile in un prossimo futuro mangiare anche gli imballaggi (packaging realizzato con alghe ed altri materiali naturali)

Attenzione all'ambiente dalla nascita - Secondo una ricerca pubblicata dal National Geographic, ogni giorno vengono buttati 8 milioni di pannolini solo nel Regno Unito, un rifiuto che impiega ben 500 anni per decomporsi. Fra le soluzioni ci sono quelle dei pannolini biodegradabili, realizzati con alghe e carta

Dalla testa ad i piedi - Jason Momoa, da sempre molto impegnato nella protezione del Pianeta, ha dato vita a una linea di scarpe in grado di decomporsi in un breve periodo di tempo una volta gettate. Si va dalle ciabatte alle scarpe per l’arrampicata, uno degli sport preferiti dall’attore. Non è da meno anche Tom Brady che ha invece pensato a una linea di occhiali biodegradabili come segnala Golfweek