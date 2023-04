25 aprile, Barbagallo (Pd) al flash mob di Paternò: "A La Russa diciamo che la storia non si cambia"

"Oggi in piazza a Paternò per dire con forza che la storia non si cambia. Per dire basta a questi tentativi di revisionismo storico da parte autorevolissimi esponenti della Destra". Così il segretario del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo, che ha preso parte oggi al flash mob a Paternò, in provincia di Catania, paese del quale è originario il presidente del Senato Ignazio La Russa. Un flash mob, La mianifestazione, intitolata del flash "La storia non si cambia, si studia. Porta un libro di storia da regalare a Ignazio La Russa" è stata organizzata dal Pd in seguito alle dichiarazioni del presidente del Senato che, qualche giorno fa, parlando della festa della Liberazione ha detto che l'antifascismo non è presente nella Costituzione italiana. Il sindaco di Paternò ha vietato l'affissione dei manifesti che annunciavano il flash mob organizzato nel paese. "Siamo qui anche per dire al sindaco di Paternò - prosegue Barbagallo - che coprire i manifesti di una manifestazione di democrazia non ci fermerà."