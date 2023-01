Qatar gate, duro intervento anticorruzione di Stancanelli al Parlamento europeo

“Nessun giudizio di natura penale, noi vogliamo dare sulle persone coinvolte, ma utilizzare la massima istituzione democratica qual è il Parlamento europeo per i propri interessi, prendendosi gioco non solo dell'organizzazione stessa, ma svilendo e snaturando le idee che stanno alla base del processo democratico rappresenta il livello più basso a cui possa arrivare un rappresentante, eletto dai cittadini”, lo ha detto oggi al Parlamento europeo l’eurodeputato catanese, Raffaele Stancanelli, appartenente al gruppo dei Conservatori e Riformisti europei.

“Occorre sottolineare però come appare dalle indagini in corso che i personaggi coinvolti appartengono tutti ad una compagine politica, i socialisti, che con grande ipocrisia e nessuna autorevolezza del ruolo di giudice etico e morale ha sostanziato la propria azione politica poco importa, se sia il Qatar il Marocco o qualsiasi altra nazione, la nostra presa di posizione deve essere chiara, ferma, decisa, senza alcuna primogenitura politica. Le nostre idee, la nostra cultura non sono in vendita e le istituzioni non devono essere luogo del malaffare, bensì spazio nel quale il processo politico e le istanze della società civile si fondono per il bene comune”, ha concluso Stancanelli.