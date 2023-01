A Sant'Agata Li Battiati, la celebrazione del "Giorno della memoria"

Saranno i ragazzi della Scuola Media “M. Pluchinotta” e i piccoli alunni del Circolo Didattico “Sant’Agata Li Battiati”, a rendere in versi e canti il senso del “Giorno della Memoria”, che si svolgerà domani, venerdì 27 gennaio, a partire dalle ore 9, presso il Polo Culturale “Giovanni Verga” di Sant’Agata Li Battiati.

La commemorazione, organizzata dal Prefetto di Catania, dottoressa Maria Carmela Librizzi, e dal Sindaco Marco Rubino, con la collaborazione delle dirigenti dei due plessi scolastici, sarà condotta dal giornalista Salvo La Rosa. Momento centrale delle commemorazioni sarà la consegna, alla presenza dei Sindaci di Linguaglossa e Pedara, delle medaglie concesse dal Presidente della Repubblica in onore di Rosario Cacciola e Franco Scandurra, cittadini di questa provincia deportati in Germania durante la seconda Guerra Mondiale per essersi opposti al regime nazista.