A Sydney grande successo per il concerto-tributo a Franco Battiato

Ha registrato il pienone nell'auditorium dell'Italian Forum, nel "quartiere italiano" di Leichhardt a Sydney, il concerto Universi Paralleli dedicato a Franco Battiato, organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura, nel primo anniversario della morte del leggendario cantautore. Il concerto, ideato dal direttore dell'Istituto Lillo Guarneri, anch'egli siciliano doc, segna il primo tributo internazionale dedicato a Battiato fuori dall'Italia. Il cantautore Maurizio Chisari, che condivide le origini siciliane con Battiato, ha eseguito un repertorio delle sue canzoni più iconiche, accompagnato al mandoloncello da Luke Wright, anch'egli figlio di immigrati di origine siciliana, da Yan Pallandi al pianoforte e da un quartetto d'archi, offrendo un'esibizione di rara intensita' emotiva, spesso accompagnata da applausi a esecuzione in corso, salutata da una calorosa ovazione al termine del concerto.

Maurizio Chisari è un cantautore siciliano nato a Catania, che ha partecipato a vari concorsi musicali italiani e ha vinto nel 2011 il premio "Area Sanremo", con Stefano Cherchi con il brano "Confini" e nel 2016 il concorso di cantautorato "Genova per te".

Nel 2016 ha pubblicato il suo primo album intitolato "Due" e ha trascorso i due anni successivi in tournè e in 30 principali città italiane per presentare l'album. Nel 2018 accompagnato da una band internazionale, si è esibito negli spettacoli dal vivo "Musica in miniatura", un tour dei teatri storici più piccoli e più belli di 10 regioni d'Italia.

Nel luglio 2019 Chisari si è trasferito a Sydney dove attualmente vive e compone la sua musica. Pochi mesi dopo il suo arrivo, conosce il mandoloncellista e chitarrista australiano di origini siciliane Luke Wright. In aprile 2021 Chisari pubblica il suo nuovo singolo "La Jaggia", seguito dall'album "D'amuri e raggia". Il progetto, interamente in siciliano, e' il risultato di una ricerca sperimentale fatta in Australia da Chisari e Wright.