Abusivismo commerciale, controlli della polizia locale: sequestri e sanzioni

Il corpo di polizia municipale, con quattro equipaggi del reparto polizia commerciale, ha compiuto un’ampia operazione di servizio presso la Fiera di piazza Carlo Alberto al fine di verificare il rispetto delle regole da parte degli operatori commerciali con posteggio assegnato e l’eventuale presenza di operatori abusivi. L’operazione, iniziata alle prime luci dell’alba di oggi, ha consentito il corretto posizionamento degli stand espositivi negli spazi autorizzati e, di conseguenza, la piena fruibilità dell’area mercatale da parte dell’utenza, garantendo il rispetto degli spazi destinati sia alla viabilità dei pedoni che dei mezzi di soccorso.

Sul fronte del contrasto all’abusivismo commerciale, le pattuglie hanno anche operato, presso la via San Gaetano alla Grotta, tre sequestri amministrativi di prodotti del settore merceologico non alimentare nei confronti di tre operatori commerciali bangladesi che, avendo occupato senza autorizzazione posteggi assegnati ad altri operatori, sono stati sanzionati con verbali per una somma complessiva di 481 euro ciascuno e con la sanzione accessoria del sequestro della merce esposta in vendita (calamite, ceramica, prodotti per la telefonia, prodotti elettronici) e dei supporti di vendita (brandine in alluminio), che sono stati prelevati e trasportati presso la depositeria del corpo.