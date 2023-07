Abusivismo, Barbagallo (PD): "No a qualunque ipotesi di sanatoria in Sicilia"

Il segretario del Pd siciliano, Anthony Barbagallo, sottolinea la contrarietà del partito "a qualsivoglia sanatoria o condono edilizio e di qualunque altra norma che preveda deroghe o salvataggi di immobili, ivi compresi quelli entro i 150 metri dalla costa. La nostra è una posizione chiara, nota e non trattabile. Ci siamo opposti fermamente già nella scorsa legislatura ai colpi di mano di Musumeci. Non ci stupisce che in Sicilia il centrodestra che supporta Schifani ci riprovi senza alcun pudore nonostante le diverse pronunce della Corte costituzionale in merito. Ci opponiamo, ci opporremo e lo faremo in ogni sede".

"Sarebbe solo un nuovo inaccettabile attacco alla tutela del territorio e all'ambiente. Il governo vuole fare cassa concedendo una sanatoria a chi ha violato le regole, ma cosi facendo darà nuovo impulso all'abusivismo. Ci opporremo fermamente a una norma che punta a condonare gli immobili costruiti nei 150 metri dalla battigia", così Michele Catanzaro capogruppo del Partito democratico all'Ars a proposito dell'emendamento, a firma Fratelli d'Italia, al disegno di legge in materia di urbanistica in esame in commissione Ambiente.