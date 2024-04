Accattoni molesti fermati in corso Italia: scatta la denuncia

La polizia ha fermato per accattonaggio molesto due extracomunitari. I due cittadini stranieri, sono stati intercettati in corso Italia, dove la loro presenza era stata segnalata telefonicamente agli agenti. Per il loro comportamento molesto e vessatorio nel chiedere l’elemosina, i due stranieri sono stati denunciati.

Gli accattoni molesti sono due giovani pakistani, senza fissa dimora, uno richiedente protezione internazionale e l’altro irregolare sul territorio nazionale. Quest’ultimo è stato accompagnato presso gli uffici delle volanti di San Giuseppe La Rena per ulteriori accertamenti, all’esito dei quali gli è stato notificato l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni.