Aci Catena, il Sindaco fa appelli ai cittadini contro l'abbandono di rifiuti: "Inviateci foto anonime"

I controlli dei vigili urbani e le telecamere attive sul territorio comunale di Aci Catena, oltre che il servizio in borghese e su auto civette, ha permesso di multare dei cittadini incivili che non rispettano le regole sul conferimento dei rifiuti. Nei giorni scorsi lungo la via Oliva San Mauro è stato rintracciato un uomo che ha scaricato in giorno diverso dal calendario tipologia di rifiuto che ha invaso la carreggiata dell’importante arteria. In caso di recidività, tra le persone già sanzionate, ove dovessero configurarsi responsabilità, si procederà a denunciare gli stessi, alla Procura della Repubblica per reati ambientali. "Quella che vediamo tutti i giorni -a parlare è il sindaco Margherita Ferro - è inciviltà allo stato puro. Così non è facile tenere pulita la città neanche per Superman. La legge ci obbliga ad una soglia minima del 65% e l'obiettivo di questa amministrazione è avere un territorio pulito e non sfregiato da pochi incivili e maleducati. Non faremo sconti a nessuno. Segnaleremo alla Procura gli accaniti del lancio del sacchetto o dell’abbandono indiscriminato. Contro questo tipo di incivili neanche l’esercito potrà farcela. Chiediamo aiuto a tutti con segnalazioni anonime e foto. Oggi tutti abbiamo un cellulare con fotocamera, vi esorto a farci avere foto, garantiremo l’anonimato. E’ processo che si innesca con una economia circolare che garantisce risparmio se la città viene mantenuta pulita", conclude il primo cittadino catenoto. Dello stesso avviso l’assessore Turi Messina.

"Il lavoro di squadra paga – commenta il vice sindaco con delega all'Ecologia – in questo senso, corre l'obbligo ringraziare gli uffici del mio settore, con in testa il responsabile del servizio Francesco Agostino, Alessandro Coco, il responsabile del cantiere Salvo Sparti e gli operatori della Polizia Locale, coordinati dal comandante dei vigili Nello Forzisi. Non vogliamo rassegnarci a darla vinta a pochi incivili, continueremo il nostro impegno h24 – prosegue Messina – affinchè si possano raggiungere altri confortanti dati percentuali, in fatto di raccolta differenziata".