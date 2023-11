Aci Catena, inversione di marcia sperimentale tra le vie Cefalù e Tarelli

Da oggi e fino a giorno 6 novembre prossimo saranno effettuati dei lavori al cavalcavia dell'autostrada che collega Aci Catena, Aci S.Antonio e comuni vicini ad Acireale, quindi il transito veicolare sarà inibito, poiché la via Puliga sarà chiusa al traffico. "Al fine di decongestionare il traffico veicolare che interesserà via Cristoforo Colombo ed altre strade dei comuni di Aci Sant’Antonio ed Aci Catena, in accordo con il sindaco di Aci S.Antonio, Quintino Rocca ed il primo cittadino acese, Roberto Barbagallo, abbiamo deciso di invertire i sensi di marcia di Via Cefalù e Via Tarelli", commenta il primo cittadino, Margherita Ferro. Via Cefalù si potrà percorrere solo nel senso di marcia da Aci Catena verso Acireale e via Tarelli nel senso di marcia da Acireale verso Aci Catena. Sarà possibile raggiungere Aci Sant'Antonio da Acireale tramite via Sciarelle (da Aci Catena) e tramite via Cordovado (da Piano d'Api), mentre chi dovrà percorrere il tratto di strada interessato dai lavori per raggiungere Acireale da Aci Sant'Antonio, potrà farlo tramite le stesse strade di collegamento ed in più tramite via Cefalù, il cui senso di marcia in forma sperimentale sarà riportato direzione Aci Catena verso Acireale, svincolo autostradale.

I sindaci di Aci Catena ed Acireale, che hanno titolarità su via Cefalù e Tarelli, hanno deciso di cambiare il senso di marcia, dopo essersi confrontati anche con il sindaco di Aci S.Antonio. Si è scelto nell'occasione di mantenere questo senso di marcia per qualche giorno in più dopo i lavori per sperimentare se in tale modo si riesce ad evitare di intasare la via Rino Nicolosi, il cui traffico ultimamente è diventato in effetti insostenibile. "Il problema viario relativo a via Cefalù, non può riguardare un solo comune ma va affrontato in maniera congiunta e tale prospettiva dovrà essere adottata anche per la rotatoria all'uscita autostradale oltre che per quella in via Floridia, opere che necessitano una realizzazione immediata, con decisioni congiunte“ conclude Margherita Ferro. "Sarà predisposta opportuna segnaletica per le deviazioni stradali, soprattutto per i tir. Questo non eviterà disagi, lo sappiamo. La scelta è ricaduta in questi giorni perché non tutte le scuole sono aperte e gli spostamenti dovrebbero essere minori rispetto all'ordinario. A fronte del disagio pensiamo che le manutenzioni dei cavalcavia autostradali sono necessari per garantire sicurezza". L’inversione temporanea avverrà dal 2 al 10 novembre e sarà utile a verificare, dopo l’apertura del viadotto, la viabilità in quell’area in cui da tempo ci sono criticità.