Donna ferita al volto con una sostanza acida, indagini in corso

E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in via D'Amico. Un uomo, a bordo di un'auto, ha avvicinato la donna colpendola al volto con una sostanza acida probabilmente diluita, come specificato dalla polizia che indaga su quanto accaduto. Accertamenti sono in corso per stabilire con precisione il tipo di sostanza che ha provocato ustioni al volto della donna.

L'uomo ha poi fatto perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti le volanti della polizia e il 118 per prestare subito soccorso alla donna. Indaga la squadra mobile. Si cercano, infatti, collegamenti tra l’aggressione e un collaboratore di giustizia vicino alla vittima e appartenente al clan Scalisi, Salvatore Giarrizzo.