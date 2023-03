Acireale, festa grande per i cento anni della signora Buda

Fuochi d’artificio, targa e fiori a domicilio per i cento anni di Giuseppina Buda, la super nonna di Acirale alla quale il sindaco Stefano Alì, ha tributato il consueto omaggio del Comune nella giornata “a tre cifre”. A fianco della signora Buda i figli Santa, Nello, Giovanna, Alfina e Maria che hanno “regalato” alla trisnonna Giuseppina ben 13 nipoti: Alfio, Graziella, Carmela, Andrea, Giusy, Riccardo, Sabina, Giuseppe, Salvatore, Marco, Alessandro, Salvatore e Alfia e non mancano i pronipoti, davvero numerosi. La giornata di festa ha avuto come regista il nipote Marco, ma tutti i partecipanti sino adoperati per fare sentire il loro calore all’arzilla centenaria, pronta a rispondere alle domande del sindaco Alì, a cominciare dall’anno in cui cominciò la seconda guerra mondiale dalle nostre parti, mostrando una lucidità non comune e una sorta di stupore quando si è trovata davanti il primo cittadino con il quale ha brindato.