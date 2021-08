Acireale, via ai lavori di riqualificazione di piazza Santa Chiara

Il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali e giovanili di Acireale, Palmina Fraschilla, rende noto che su piazza Santa Chiara hanno avuto inizio i lavori per l'installazione di giochi, attrezzature sportive per fitness, due canestri, due tavoli con scacchiere e due panche.

"L'installazione di giochi - ha osservato il vicesindaco - non ha solo valore ludico, ma serve soprattutto a fare in modo che le famiglie, la società civile, si riapproprino di spazi all'aperto che possano essere vissuti in serenità. Piazza Santa Chiara ben si presta a tutto ciò, in quanto rappresenta uno spazio a verde nel cuore della nostra città. Ovviamente non basta solo questo, in quanto dovranno seguire lavori di ripristino pavimentazione e rifacimento cordoli; lavori di miglioramento dell'impianto di illuminazione; lavori di manutenzione del verde e di pulizia costante nel tempo. Già qualche anno fa, quando vennero installati uno scivolo ed un'altalena, ebbi a dire che mi sarebbe piaciuto se in questa area fossero installate delle scacchiere fisse e mobili, in modo da poter disputare dei tornei (abbiamo acquistato attraverso l'assessorato alle politiche giovanili due forniture di scacchi giganti). Il lavoro svolto e gli interventi posti in essere - ha concluso il vicesindaco - non sono mai abbastanza se, nel tempo, non ci si prende cura di ciò che viene realizzato. I cittadini, i nostri ragazzi e l'amministrazione, hanno il dovere di fare in modo che il bene comune venga preservato da atti vandalici o da gesti di inciviltà. Aiutateci a mantenere pulito e decoroso questo spazio che appartiene a tutti noi".