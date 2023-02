Sisma di Santo Stefano, Scalia confermato commissario per la ricostruzione

Salvatore Scalia è stato confermato commissario straordinario per la ricostruzione nei Comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018. Il decreto di proroga della nomina è pervenuto agli uffici competenti, vistato dalla Corte dei Conti. Ex procuratore generale di Catania, Scalia è stato magistrato dal 1975 al 2017.

Per il sindaco di Acireale, Stefano Alì si tratta di, una notizia rassicurante perché rassicurante è la figura del Salvatore Scalia, la cui preziosa opera non è passata inosservata, si è rivelata determinante ed è servita a tenere sempre acceso un riflettore sugli effetti del sisma cosiddetto di Santo Stefano, garantendo ausilio a coloro che hanno subito danni di ogni genere. A Scalia rivolgiamo le più sentite congratulazioni per la conferma nel delicato ruolo e ribadiamo i ringraziamenti per l’azione condotta a favore dei terremotati”, conclude Alì.