Piazza Marconi, il Comune di Acireale dà il via libera alla riqualificazione della Pescheria

Hanno preso il via i lavori di riqualificazione di piazza Guglielmo Marconi e delle aree limitrofe, eseguiti attraverso fondi messi a disposizione dal Gal Terre di Aci per un importo di oltre 255mila euro. Il progetto è stato redatto dall'area tecnica comunale, diretta da Andrea Giudice e redatto da Sebastiano Costanzo, Anna Maria Liotta e Salvatore Spina. L'obiettivo è valorizzare l'intera zona della 'Pescheria', ovvero piazza Marconi e due botteghe private che verranno riqualificate e attrezzate per l’esposizione di prodotti tipici delle Aci.

Il progetto prevede la ripresa della pavimentazione ammalorata sulla piazza Marconi, la posa di una nuova pavimentazione in pietra lavica sulle vie Ercole e Fontane, l’illuminazione con faretti da incasso a led direzionali, l'illuminazione a nastri luminosi a led, la sostituzione dei corpi illuminanti a sospensione, l’installazione di un idrante antincendio, l’installazione di elementi di arredo urbano come cestini portarifiuti nonché fioriere e panche in pietra lavica.

Ieri è stato eseguito un sopralluogo nella zona interessata a cui hanno partecipato gli assessori Francesco Coco, Salvo Grasso, Fabio Manciagli, il comandante del Corpo di Polizia Municipale Alfio Licciardello, il responsabile unico del procedimento Vincenzo Arcidiacono e i direttori dei lavori Sebastiano Costanzo e Anna Maria Liotta, nonché un rappresentante della ditta aggiudicataria, la Spc General Service srl di Gravina di Catania.

"È stato constatato fattivo avvio dei lavori – hanno osservato i componenti della Giunta intervenuti - e a breve verrà predisposto un piano per la viabilità che possa arrecare meno disagio possibile agli operatori economici attivi su piazza Marconi, destinata ad essere impreziosita e riqualificata per come merita".