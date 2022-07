Aci Sant'Antonio, una nuova conduttura in via Montale: "Potenziata rete idrica"

Realizzata su via Eugenio Montale una conduttura di oltre 500 metri, comprensiva di allacci, che permetterà un incremento nella erogazione. I lavori di posa si sono resi necessari al fine di potenziare la rete idrica di distribuzione sostituendo quella presente, ormai vetusta e insufficiente nel soddisfare la portabilità. "L'intervento su via Montale permetterà di aumentare la portata dell’erogazione e contestualmente di ridimensionare i disagi attuali - si legge in una nota stampa di Acoset spa, l'azienda che si occupa di distribuire la risorsa idrica, tra gli altri, nel Comune di Aci S. Antonio - L'obiettivo per il quale stiamo lavorando quotidianamente è quello di risolvere definitivamente e nel più breve tempo possibile”, è il tenore della nota congiunta a firma del presidente Giovanni Rapisarda e del direttore dell'azienda Antonio Coniglio.