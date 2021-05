Adesca una ragazzina e si fa inviare foto intime, denunciato un 28enne

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un uomo di 28 anni, con precedenti di polizia, per i reati di pornografia minorile, adescamento di minorenni ed estorsione. L’uomo, fingendosi un quindicenne, è riuscito a contattare sulla piattaforma Snapchat una ragazza di appena tredici anni, instaurando poi un contatto su Whatsapp. E' arrivato al punto tale da avviare con la ragazzina un rapporto confidenziale, facendosi inviare dei video e delle fotografie con contenuto esplicitamente sessuale. Alle richieste insistenti dell’uomo (fintosi ragazzo) di ottenere ulteriori video intimi, la ragazzina si è rifiutata ed ha messo al corrente della vicenda il proprio padre e la propria insegnante. Intanto continuavano insistenti le richieste dell'uomo. Vedendosi opporre un ulteriore rifiuto dalla minorenne, ha minacciato di pubblicare sui social network i video e le foto in precedenza ricevuti.

A quel punto la vittima ha raccontato il tutto anche alla propria madre e, insieme, decidevano di recarsi presso la polizia per esporre quanto accaduto. In commissariato la tredicenne ha comunicato agli agenti il numero di telefono del falso ragazzo con il quale nelle settimane precedenti era stata in contatto attraverso i social. Con delle rapide indagini tecniche, si è riusciti a individuare l’intestatario di tale utenza telefonica che risultava corrispondente all’uomo di 28 anni, residente ad Adrano, attualmente indagato. Convocato in commissariato, il sospettato ha ammesso la propria colpevolezza, confessando di aver intrattenuto la corrispondenza telematica con la ragazzina. Tutto il materiale pornografico è stato estrapolato dal cellulare della vittima e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.