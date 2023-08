Adrano, da fuoco ad un auto vicino al commissariato di polizia: arrestato

La polizia di Adrano ha denunciato in stato di libertà un pregiudicato 42enne, per l'incendio di un'automobile. Il pregiudicato avrebbe appiccato il fuoco alla vettura, parcheggiata in via san Paolo, non lontano dal commissariato di polizia, per futili motivi. Gli agenti sono riusciti a individuare il piromane grazie ad una veloce indagine che ha permesso loro di ricostruire l'accaduto. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco.