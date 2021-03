Aeroporto, attivo da Catania il collegamento per Mosca

S7 Airlines, a seguito dell’autorizzazione avuta da “Rosaviazia” ha aperto le vendite dei voli speciali settimanali da Mosca verso Catania. Su questi voli saranno ammessi solo le categorie di passeggeri autorizzati a viaggiare secondo le vigenti limitazioni dovute alla pandemia in atto. Il collegamento sarà operato ogni martedì e sono autorizzati per tutti i cittadini Italiani, cittadini appartenenti a paesi della Comunità Europea, e cittadini di paesi Schengen o con permessi di soggiorno. Sono altresì autorizzati all’ingresso in Italia, tutto il personale diplomatico o dipendenti dei consolati o delle ambasciate. I cittadini Italiani che vorranno recarsi nella Federazione Russa, dovranno avere un permesso di

soggiorno in Russia o presentare documentazione relativa a viaggio per motivi di lavoro, salute o familiari. Per tali motivi dovrà essere rilasciato un appropriato visto di ingresso. Non saranno considerati validi i visti turistici. I cittadini Italiani dovranno avere un certificato rilasciato non oltre 72 ore prima del viaggio di negatività al Covid (Tampone negativo). Il certificato dovrà essere in inglese o in russo.

Nel 2007 la compagnia aerea è stata inserita dalla Iata nella lista degli operatori IOSA (Iata Operation Safety Audit) ed è diventata la seconda compagnia aerea in Russia ad aver superato con successo le procedure di controllo internazionale per raggiungere l’eccellenza negli standard di sicurezza. S7 Airlines, membro di S7 Group, ha trasportato nel 2019 più di 17.9 Milioni di passeggeri.