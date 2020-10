Positivo al Coronavirus tenta di imbarcarsi su un volo diretto a Roma

Nonostante avesse un referto con la positività al Covid19 aveva tentato di imbarcarsi in un volo per Roma. E' stato denunciato dalla polizia di frontiera: si tratta di un cittadino senegalese N. M. F. di 35 anni, che incurante della sua positività al Covid 19, accertata tramite tampone

orofaringeo effettuato pochi giorni prima, si era presentato ai banchi del check-in per espletare le pratiche d’imbarco su un volo diretto a Roma, esibendo a personale addetto, biglietto aereo, passaporto, permesso di soggiorno e referto del tampone.

Immediatamente isolato il passeggero ed attivata la procedura sanitaria con l’intervento del medico USMAF, tramite l’intervento dell’ambulanza attrezzata per il biocontenimento, è stato trasportato presso l’ospedale Garibaldi.