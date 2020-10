Vìola l'affidamento in prova: trasferito in carcere

I carabinieri della stazione di Aci Catena, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Messina, hanno arrestato il 51enne Giovanni Imbarrato, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo, in particolare, si era reso protagonista di numerose violazioni delle prescrizioni della misura alternativa a cui era sottoposto. l militari hanno fornito all’Autorità Giudiziaria, gli elementi che hanno determinato l’aggravamento con il conseguente trasferimento nel carcere catanese di Piazza Lanza.

