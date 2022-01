Aggravata misura cautelare, 40enne trasferito in carcere

Su delega della procura distrettuale, i carabinieri della Tenenza di Mascalucia in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, hanno arrestato un 40enne del posto. L’uomo ha violato numerose volte la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di maltrattamenti in famiglia e, alla luce delle tempestive segnalazioni dei militari, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di aggravamento, seppur in una fase procedimentale comunque caratterizzata dalla non integrazione del contradittorio delle parti, a seguito del quale l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Ragusa.