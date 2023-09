Tre ventenni sfondano il portone di un 33enne per picchiarlo, lui si salva saltando dal tetto

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato tre persone, uno di anni 22 e due di anni 21, già noti alle forze dell’ordine, accusate di lesioni e danneggiamento. Nei giorni scorsi, due degli indagati si sono presentati di sera presso l’abitazione di un uomo di anni 33, invitandolo in modo aggressivo a scendere in strada perché "dovevano parlargli". L’uomo, insospettitosi, ha rinviava l’incontro. Ma poco dopo tutti e tre gli indagati si sono presentavano sul posto, ancora più aggressivi e con evidenti intenzioni ostili: uno di loro aveva anche un bastone in mano. Dopo aver minacciato la vittima dalla strada, i tre hanno tentato di raggiungerlo in casa sfondando il portone e facendo irruzione. A quel punto l'uomo, temendo seriamente per la propria in incolumità, è fuggito saltando dal tetto della propria abitazione in quello di una casa limitrofa, riportando delle dolorose fitte ad una gamba e al bacino. Sul posto sono poi arrivati gli agenti di polizia che, dopo aver constatato le condizioni della vittima, hanno richiesto l’intervento del 118 per le cure del caso, avviando le indagini per individuare i responsabili dell'aggressione. Una volta giunto presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, il 33enne ha ricevuto la diagnosi di una frattura con una prognosi di 30 giorni. I tre ventenni sono stati successivamente identificati e denunciati a piede libero.