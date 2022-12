Agricoltura, Regione: 80 milioni per 16 progetti di filiera

Fondi per 80 milioni di euro saranno erogati dall’assessorato dell’Agricoltura per 16 Progetti integrati di filiera (Pif) di tre settori strategici: il florovivaismo, la frutta in guscio (mandorle, pistacchi, nocciole) e la zootecnia. "Si tratta - dice l’assessore Luca Sammartino - di una misura fondamentale per rafforzare la competitività del sistema e per sostenere concretamente le aziende della Sicilia, migliorandone la capacità di produzione e di penetrazione dei loro prodotti nei mercati internazionali".

Il Pif è uno strumento che aggrega gli attori di filiere agricole e agroalimentari e ha i seguenti obiettivi: consentire l’integrazione di tutti i segmenti dalla produzione alla commercializzazione; rendere più competitivi i settori produttivi nell’affrontare il mercato della globalizzazione, sostenendo la redditività delle aziende agricole e aumentando il valore aggiunto delle stesse; promuovere tutte le iniziative di animazione, informazione e formazione, valorizzazione della produzione, servizi e logistica che i singoli soggetti della filiera non sono in grado di affrontare singolarmente; promuovere l’innovazione gestionale, organizzativa, di processo e di prodotto.

Degli 80 milioni di euro che saranno complessivamente erogati, il 50 per cento, pari a 40 milioni di euro, beneficia di un contributo del Psr Sicilia 2014-2022. "Con questo provvedimento - conclude Sammartino - compiamo un altro importante passo avanti nella strategia globale che intendiamo perseguire con questo governo per rafforzare l’agricoltura siciliana, risorsa preziosa e imprescindibile per l’economia complessiva della regione".