Allacci abusivi alla rete dell'acqua, sanzioni salate per due commercianti

Acqua e luce a costo zero per due attività commerciali nei quartieri Villaggio Sant'Agata e Librino. Ad allacciarsi abusivamente alle reti erano un parrucchiere di 34 anni del Villaggio Sant'Agata e un autolavaggio a Librino, gestito da una 63enne. Oltre all'autolavaggio a usufruire delle convenienti forniture era anche per una abitazione sopra l'attività commerciale. A scoprire i due commercianti e l'abitante della casa, tutti denunciati per furto aggravato, sono stati i carabinieri con l'aiuto di tecnici specializzati dell'Enel e della Sidra.

In particolare, il personale specializzato, ha rilevato la presenza di un bypass, istallato sulla rete idrica, che permetteva l’allaccio diretto, ma allo stesso modo, era presente anche una deviazione a monte dell’impianto, elettrico tale da permettere l’utilizzo dell’energia elettrica escludendo il contatore.

Oltre alla denuncia per furto aggravato dell’acqua per la titolare dell'autolavaggio, sono scattate sanzioni per settemila euro per mancanza di autorizzazioni. Sequestrata anche tutta l’attrezzatura da lavoro trovata nei locali ispezionati. L’attività commerciale è stata chiusa temporaneamente, fino a quando la titolare provvederà alla regolarizzazione di tutta le autorizzazioni necessarie.