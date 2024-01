Allaccio abusivo alla rete elettrica: denunciati i titolari di una rosticceria

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina, avvalendosi della collaborazione di pattuglie della polizia amministrativa, del reparto prevenzione crimine “Sicilia Orientale”, della polizia locale e di personale dell’Enel hanno effettuato una mirata e capillare attività di controllo del territorio nei rioni Borgo, Picanello e Barriera.

Gli agenti del commissariato hanno attuato numerosi posti di controllo a persone, veicoli ed esercizi commerciali. Tale attività ha consentito di controllare 206 persone, 116 veicoli, 4 chioschi bar solitamente frequentati da soggetti con precedenti penali in zona barriera, 5 autorimesse, una giostra e una rosticceria-salumeria.

Sono state irrogate diverse sanzioni per mancata revisione, guida senza patente, guida senza casco e mancanza della copertura assicurativa e controllati 22 soggetti sottoposti alla misura restrittiva degli arresti domiciliari. Inoltre, è stato sanzionato il titolare di una giostra per bambini in quanto sprovvisto di regolare licenza mentre sono stati indagati i titolari della salumeria-rosticceria, di cui non sono state fornite le generalità, per furto aggravato di energia elettrica.

Nello specifico, attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica ingegnosamente nascosto, i titolari avevano collegato i macchinari dell’attività a più alto assorbimento energetico al fine di ridurre di oltre il 50% circa i costi della bolletta elettrica.