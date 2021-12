Allarme autobomba sotto casa del presidente Musumeci ma era un mezzo rubato

Era scattato l'allarme ieri a Catania per un'auto in sosta dinanzi all'abitazione del presidente della Regione Nello Musumeci. La vettura "sospetta" è stata ispezionata dagli artificieri dei carabinieri che, per protocollo, hanno verificato l'eventuale presenza di esplosivi ma senza trovare alcun ordigno. Indagini sono state avviate da militari dell'Arma e dalla Digos della questura. Si trattava quindi di un mezzo rubato e abbandonato in zona.