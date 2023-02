Allerta meteo, a Misterbianco scuole chiuse anche domani

Allerta meteo arancione nel Catanese per la giornata di domani - 10 febbraio - e il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha annunciato che le scuole rimarranno nuovamente chiuse, per sicurezza.

"Il bollettino della Protezione civile regionale, per la giornata di domani - scrive sui social il primo cittadino misterbianchese -, segnala allerta arancione per gran parte della provincia di Catania. In via prudenziale, abbiamo comunque scelto di mantenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado a Misterbianco. Faremo una ricognizione negli istituti della città per preparare il rientro in aula dei nostri ragazzi in piena sicurezza. Invitiamo tutti a mantenere la prudenza osservata oggi e a condividere l’avviso: sono ancora previste burrasche, forti temporali e rovesci diffusi e abbondanti. Dopo un peggioramento iniziale previsto per la mattinata, nelle ore successive dovrebbe concludersi la fase meteo più critica".

"Da stamattina, grazie al prezioso lavoro del sistema comunale di Protezione Civile, monitoriamo costantemente l’evolversi della situazione e le zone critiche del territorio. In ogni caso, anche per domani raccomandiamo di evitare le aree a forte rischio idraulico - chiosa Corsaro - e di adottare prudenza negli spostamenti a piedi, in auto o in moto".