Allerta meteo arancione, a Scordia il sindaco ordina la chiusura delle scuole

Meglio prevenire. Soprattutto nell'area del Calatino per il sopraggiunge di forti temporali e precipitazioni. A Scordia il sindaco emette un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione ai previsti fenomeni metereologici legati a condizioni meteo avverse con temporali e rovesci di forte intensità. A tutela della pubblica incolumità, infatti, e in relazione allo stato di allerta meteo emesso dal Dipartimento regionale della Protezione civile, viene disposta per la giornata di domani, la sospensione di tutte le attività scolastiche. Nell'ordinanza del primo cittadino Fancesco Barchitta, si invita quindi la cittadinanza tutta, a non uscire di casa se non nel caso di estrema necessità e comunque prestando la massima attenzione nell'utilizzo dei veicoli sulla viabilità cittadina; si invita a non stazionare in prossimità di alberi di grosso fusto; infine di proteggere dalle avversità dell'acqua in arrivo, i piani interrati e seminterrati e comunque le proprietà sotto il livello stradale.