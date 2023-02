Allerta meteo

Allerta meteo rossa, Nino Naso: "Domani a Paternò le scuole rimarranno chiuse"

Il bollettino della Protezione civile regionale annuncia per le prossime ore l'allerta meteo rossa per gran parte del territorio siciliano. Il Comune di Paternò ha deciso di chiudere le scuole per garantire la sicurezza degli studenti