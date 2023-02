Allerta tsunami anche sulle coste catanesi in seguito ad un terremoto in Turchia

In seguito ad un evento sismico in Turchia con magnitudo 7.9, la Protezione Civile ha emesso un allarme di allerta tsunami di colore rosso anche su Catania. L'onda di impatto dovrebbe arrivare sulla costa siciliana alle 6.30 su Siracusa, 6.39 nel capoluogo etneo, 6.40 Messina e poi sul tirreno e canale di Sicilia.Si consiglia di allontanarsii dal litorale basso, da zone portuali. Successivamente, l'allarme è stato ridimensionato. Si attende un'onda di altezza stimata in 15 centimetri. Il Dipartimento di Protezione Civile ha avvisato le Prefetture ed i Comuni siciliani interessati dallo stato di allerta, che permane nonostante la stima a ribasso del fenomeno.