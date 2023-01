Amministrative Catania, Cardillo (FdI) "Pronti ad esprimere candidato sindaco per la città"

''Fratelli d'Italia ha una ottima classe dirigente ed è pronta a poter esprimere candidati sindaci in tutti i Comuni al voto. Dopodiché, siccome per noi la coalizione è un valore da preservare, tanto da aver ceduto il presidente della Regione per tenere unita la coalizione, faremo ogni sforzo umanamente e politicamente possibile per tenere unita la coalizione unita in occasione delle amministrative''. Così all'AdnKronos il segretario provinciale di Fratelli d'Italia di Catania Alberto Cardillo, in vista del voto amministrativo che interesserà anche il capoluogo etneo. ''Mi auguro che a breve - aggiunge- troveremo il modo di poterci sedere e cercare di fare sintesi con gli altri amici del centrodestra''. Per Cardillo la città ha bisogno di essere ben governata. Deve avere un sindaco per bene e capace di amministrare una città con tante criticità e tante risorse da mettere a frutto''. ''L'auspicio - ribadisce l'esponente di FdI- è di sedersi attorno ad un tavolo con gli alleati, prima possibile, e capire il da farsi per arrivare all'obiettivo comune''. ''Già da tempo - osserva Cardillo- stiamo lavorando come Fratelli d'Italia per offrire la migliore offerta politica possibile e chiaramente vogliamo farlo con gli alleati. Non è questione di nomi ma di metodo''. ''Non è un mistero quello di Fratelli d'Italia- conclude Cardillo - di voler rivendicare il fatto di continuare ad amministrare Catania dopo l'interruzione brusca dettata non dalla volontà dei cittadini ma da una legge sostanzialmente sbagliata''.