Amts, Forza Italia e Prima l'Italia chiedono un potenziamento delle corse e nuovi parcheggi

I Capigruppo Piermaria Capuana di Forza Italia e Giuseppe Musumeci di Prima l’Italia, allo scopo di migliorare il trasporto urbano a Catania, presentano proposte concrete in risposta alle gravi carenze e alla necessità di potenziare la mobilità cittadina, focalizzando l'attenzione sulle aree periferiche che sperimentano una maggiore carenza di servizi.

"Concordiamo con l’amministrazione comunale per quanto riguarda le pedonalizzazioni di alcune aree, ma riteniamo che il trasporto pubblico al momento sia insufficiente e inadeguato. I quartieri più periferici risultano essere abbandonati, e in diverse parti della città le attese per prendere il bus sono di quasi 2 ore. Per il potenziamento del servizio e la copertura di nuove tratte, chiediamo un finanziamento dall'Assessorato Regionale alla mobilità e trasporti per incrementare le corse, riducendo le attese e potenziando l'efficienza del servizio, con particolare attenzione alle aree periferiche che sperimentano una maggiore carenza. Riteniamo fondamentale che, in concomitanza con le decisioni di pedonalizzazione, l'amministrazione investa per creare nuovi parcheggi, con l'ampliamento di quelli esistenti, inclusi quelli di via del Pino, via Don Luigi Sturzo, piazza Alcalà e piazza Pietro Lupo. Ribadiamo la nostra preoccupazione sulla gestione attuale della partecipata Amts e sosteniamo la necessità di una rotazione dei presidenti delle società partecipate, mirando a benefici per l'intera collettività. Con queste proposte - concludono Capuana e Musumeci - lavoriamo a un cambiamento positivo che non solo affronti le attuali criticità, ma contribuisca a costruire un futuro più efficiente e sostenibile per il trasporto pubblico a Catania".