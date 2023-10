Antonio Santonocito eletto nuovo segretario provinciale Confsal

Cambio della guardia al vertice della Confsal di Catania. Il nuovo segretario provinciale è Antonio Santonocito, che subentra a Santo Torrisi, alla guida del sindacato per tre mandati. "Santonocito, già componente della mia segreteria provinciale Confsal, ha condiviso con me percorsi e scelte sindacali per oltre vent’anni. Non potevo avere un successore migliore, amico e sindacalista pronto e preparato, sempre a disposizione delle persone e delle giuste cause”, ha commentato Torrisi. "In questi anni, come Confsal Catania e con tutte le sigle aderenti, abbiamo svolto un ruolo importante a tutela dei lavoratori, nei diversi fronti in cui siamo impegnati", hanno detto il past segretario Santo Torrisi e il neo eletto Antonio Santonocito, che ringrazia i delegati per la fiducia nei suoi confronti. "Confsal rappresenta un punto di riferimento per i suoi 30 mila iscritti, attraverso la tutela sindacale operata in tutti i Comuni della provincia e nei quartieri della città. Continueremo a farlo con ancora più vigore, per fare in modo che i diritti dei lavoratori siano pienamente rispettati, impegnandoci affinché Confsal possa ulteriormente svilupparsi ed affermarsi nel territorio".

Durante il congresso è stata rinnovata la segreteria di Confsal Catania, con gli esponenti delle diverse sigle che aderiscono al sindacato. L'organo direttivo, oltre che da Santonocito, sarà composto da Alfio Cavallaro (Vigili del fuoco), Bartolomeo Curia (Fast), Rosario Pappalardo (Fismic), Irene Tempera (Snals), Carmelo Alibrandi (Snals) e Agata Consoli (Fials). Inoltre faranno parte della segreteria, quali componenti di diritto, Santo Torrisi, (Fna), Salvatore Pappalardo (Comunicazione), Grazia Rapisarda (Unsa), Tommaso Vendemmia (Siap), Carmelo Guglielmino (Unisin), Giuseppe Luca Tempera (Snals) e Francesco Pennisi (Sappe). Infine, sono state attribuite le deleghe di categoria e i ruoli di vicesegretario. Alfio Cavallaro si occuperà di soccorso pubblico, Alfio Santonocito del comparto socioassistenziale, Bartolomeo Curia di trasporti e infrastrutture, Rosario Pappalardo di industria, Irene Tempera di scuola, Agata Consoli di sanità, Grazia Rapisarda delle funzioni centrali, Tommaso Vendemmia di sicurezza, Francesco Pennisi di sicurezza penitenziaria, Santo Torrisi di politiche agricole.