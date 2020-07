Grazie all'app YouPol tre denunciati per spaccio di droga

Grazie alle segnalazioni sull'app YouPol i poliziotti hanno denunciato tre persone per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente .Nello specifico, ieri il personale delle volanti insieme a un’unità cinofila antidroga ha effettuato una perquisizione nell’abitazione di D.D.E. - di 40 anni -, ubicata nella zona di San Giovanni Galermo. L’uomo ha ammesso di avere una piccola coltivazione di piante di marijuana per utilizzo personale e in effetti sono state rinvenute e sequestrate 21 piantine di diverse altezze, interrate in dodici vasi, e 12 grammi di marijuana essiccata contenuta all’interno di un barattolo nascosto nel freezer.

Inoltre i poliziotti hanno denunciato R.S.C, di 31 anni, per il spaccio. Gli operatori delle volanti hanno effettuato un controllo nell’abitazione di un uomo, ai domiciliari e residente a Librino, e mentre si trovavano sul pianerottolo, hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente provenire dall’appartamento del vicino e pertanto hanno proceduto a un controllo. L’uomo ha consegnato spontaneamente due involucri in cellophane contenenti marijuana del peso complessivo di 45 grammi. Infine, nella notte tra mercoledì e giovedì, gli agenti hanno sequestrato a carico di ignoti circa 220 grammi di marijuana. La sostanza era stata già suddivisa in 63 bustine di cellophane che i pusher avevano abilmente occultato all’interno di una cavità ricavata nel muro del vano ascensore.