L'Arcivescovo Renna incontra le Acli di Catania: "Voi arricchite la società civile"

L'arcivescovo di Catania, Luigi Renna ha incontrato le Acli di Catania, presso la sede provinciale dell’associazione di corso Sicilia 111, in un momento di profonda commozione per tutti i presenti. “Voi arricchite la società civile, dando una risposta alle esigenze della comunità, rafforzando le relazioni. Molti di voi sono volontari, altri lavorano all’interno dell’Associazione” – ha affermato Renna.

“Il mio consiglio - aggiunge - è quello di non perdere mai la dimensione del volontariato, perché proprio in questo giace l’ispirazione cristiana. Bisogna sempre guardare oltre le ore di lavoro, oltre il tempo e oltre le energie”. “Abbiamo tanta strada da fare insieme in una realtà come quella di Catania, che cerco di affrontare con severità ma anche con verità rifacendomi al pensiero della Chiesa. Buon cammino, ci vediamo presto per tanti altri momenti di cui la nostra città ha bisogno”.

“Oggi sono particolarmente emozionato – afferma il presidente provinciale Acli Catania, Ignazio Maugeri – perché credo che questo sia uno di quegli incontri che ci fanno guardare dentro, facendo rafforzare ancora di più la mission delle Acli. Ringrazio di cuore Mons. Luigi Renna per aver accettato il nostro invito e lo ringrazio soprattutto per l’impegno e la volontà che sta dimostrando nel conoscere la nostra città con mille problemi, ma anche con realtà significative, che si impegnano giorno dopo giorno per donare qualcosa di buono alla comunità”. Durante l’incontro i componenti di presidenza delle Acli, i dipendenti di Caf e Patronato, i giovani delle Acli e i volontari, hanno avuto modo di poter presentare il proprio ruolo e il proprio compito all’interno dell’Associazione, raccontando quanto le Acli Catania siano diventate negli anni una vera e propria famiglia. All’incontro, presieduto dal presidente Maugeri e dall’assistente ecclesiale Padre Narciso Sunda, presenti anche il presidente regionale Acli Sicilia, Agata Aiello, il presidente della Fondazione Achille Grandi, Santino Scirè e il presidente del collegio di garanzia delle Acli, Francesco Luca. Tutti all’unisono hanno sottolineato l’importanza dell’impegno delle associazioni per fronteggiare i molteplici problemi della città di Catania, un impegno che molto spesso non basta.

Alla fine dell’incontro il presidente provinciale Acli Catania, Ignazio Maugeri, ha donato una targa all'arcivescovo recante la scritta: “A Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, per aver manifestato la volontà e il desiderio di operare per il bene della Comunità. Grazie a nome delle Acli Catania”.